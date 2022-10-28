افتتحت مجموعة اللولو العالمية، (مقرها الإمارات العربية المتحدة)، فرعها الجديد بالمنطقة الشرقية في الدمام، ودشنه محافظ القطيف إبراهيم الخريف، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو يوسف علي ام اي.ويقع المتجر الذي تبلغ مساحته 133.000 قدم مربع، وهو المتجر الثامن والعشرون في البلاد، في سيهات في حي المنتزه بالمنطقة الشرقية في السعودية، وهو متجر يلبي جميع احتياجات المتسوقين – السوبر ماركت واسع النطاق، والأطعمة الطازجة، متجر الأقسام المتعددة، بلش (التجميل) ولولو للتواصل (التقنية والأجهزة الإلكترونية). حيث سيتمتع العملاء بسهولة التسوق الممتازة من خلال 30 كاونتر محاسبة و400 موقف سيارة. وتم تصميم المتجر بتصميم حديث يسهل على المتسوقين التنقل فيه.وقال يوسف علي ام اي: «الافتتاح في حي المنتزه بالمنطقة الشرقية يساعد لولو على مواءمة نموها المستقبلي مع الفرص التي أتاحتها السعودية للمستثمرين».وأضاف: «اتخذت قيادة السعودية خطوات جريئة لتمكين شبابها والاستثمار في مجالات جديدة مثل الأعمال الزراعية والغذاء المحلي - ليس هذا أمرًا حيويًا للأمن الغذائي فحسب، بل إنه يمنح المواطنين أيضًا إحساسًا بالهوية والفخر ببلدهم، وستبذل مجموعة لولو كل ما في وسعها لدعم ذلك واستخدام بصمة التجزئة الخاصة بها لتحقيق تأثير ممتاز لهذا الغرض».ويتميز المتجر بتركيزه على خيارات الأطعمة الصحية والنظام الغذائي المتخصص، ومجموعة واسعة من الأطعمة «الخالية من»، وأطعمة الحيوانات الأليفة، وقسم المأكولات البحرية الذي يمتد أيضًا إلى السوشي والسمك المشوي الطازج واللحوم الفاخرة ومجموعة واسعة من المنتجات المستوردة.وستكون هناك أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة، ابتداءً من العصائر الطازجة إلى الخبز والكعك الطازج.وسيواصل المتجر تقليد لولو في نقل البضائع المزروعة والمصنوعة في السعودية، مثل أسماك الصيد السعودي، ولحم الضأن المحلي في قسم اللحوم، والتركيز على الفواكه والخضروات المزروعة بفخر في السعودية، والقهوة السعودية المتخصصة والأطعمة المصنوعة في السعودية. وستكون هناك أيضًا مجموعة كبيرة من منتجات الصحة والنظافة لإتاحة الخيارات المتنوعة للعائلات. وكما تم الإعلان مؤخرًا، سيقدم متجر سيهات أيضًا للمتسوقين خدمة تدعم البيئة ومتقدمة تقنيًا وهي الإيصال الإلكتروني لعمليات الشراء، حيث سيصل العملاء رسالة نصية قصيرة إلى هواتفهم عند الدفع.حضر المناسبة المدير التنفيذي لمجموعة اللولو أشرف علي ام اي، المدير الإقليمي لأسواق لولو هايبرماركت السعودية شهيم محمد، والمدير الإقليمي لأسواق لولو هايبرماركت المنطقة الشرقية معز نور الدين، ومسؤولون آخرون.