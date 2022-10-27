أكد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أحمد الحسين أعتراف مدير جامعة الملك عبدالعزيز بما نسب إليه خلال التحقيق، وبين أن تحرك «نزاهة» جاء بناءً على معلومات بوجود تجاوزات في الجامعة.

و أضاف الحسين بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحري و تحقق و مراجعة تكشف لها من خلالها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث، وقد توفرت الدلائل والبيانات وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الحسين أن الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة مؤكداً أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة.