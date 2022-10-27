رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن خادم الحرمين الشريفين صاحب مسيرة عظيمة نهضت بالمملكة العربية السعودية، وقدم رؤية مستنيرة للمملكة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، معرباً عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وثمن رئيس البرلمان العربي الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وما تبذله من جهود مضنية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.