اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، 11 فرعاً لجائزة الباحة للإبداع والتميز، ووقع الأمير حسام وثيقة الجائزة، في دورتها الثامنة إثر نقل الإشراف عليها إلى جامعة الباحة.

وأوضح أمين عام الجائزة الأستاذ الدكتور منصور أبوراس أن جائزة الباحة للإبداع والتميز غدت مُحفزاً للتنافس على التميز وجودة الأداء، ومعياراً لقياس مخرجات المؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أن الجائزة كرمت في 7 دورات سابقة نحو 350 من المبدعين والمتميزين، مؤكداً أن الجائزة ستمضي بحول الله معززة لكل المبادرين وحاضنة لكل الطامحين، لافتاً إلى أن التنافس في هذا العام متاح في فروع الجائزة (فرع القرآن الكريم والسنة النبوية، وفرع التفوق الدراسي، وفرع الأداء الحكومي المتميز، وفرع المبادرات في العمل التطوعي، وفرع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد، وفرع الابتكار وريادة الأعمال، وفرع الإبداع في مجال التصوير الضوئي، وفرع مبادرات مجالس الشباب، وفرع الأداء المتميز للمحافظات في المنطقة، وفرع أبناء المنطقة المتميزين خارجها، وفرع تمكين المرأة)، مثمناً لأمير منطقة الباحة رعايته ودعمه غير المحدود للجائزة التي تشرّفت برئاسته مجلس إدارتها.