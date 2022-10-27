ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، فيما ترأس الجانب الصيني معالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، كما جرى توقيع برنامج العمل التنفيذي للجنة الشؤون السياسية.

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.