أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما يجمعهما من أواصر أخوية راسخة وتاريخية وثيقة وما تحظى به من دعمٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد ولي عهد البحرين بإعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول بما فيها مملكة البحرين، منوهاً بأن هذا الإعلان يأتي انعكاساً للجهود المبذولة مجلس التنسيق السعودي - البحريني، ويؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من فرص استثمارية كبيرة وتسهيلات جاذبة للاستثمارات، إلى جانب حرصها على مواصلة رفد البنية التحتية بكل ما من شأنه جعلها مواكبة للمعايير العالمية.

وأعرب عن شكره لأخيه الأمير محمد بن سلمان آل سعود وترحيبه بهذه المبادرة التي ستدعم التوجهات التنموية المشتركة للبلدين.

وقال: «إن المملكة العربية السعودية الشقيقة دائماً صاحبة المبادرات المبتكرة لصالح دول المنطقة ومواطنيها، والجميع يُقدر ما تضطلع به من إسهامٍ فاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، ودورها الكبير في أمن واستقرار المنطقة والعالم».

وهنأ ولي عهد البحرين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف إلى النجاحات التي تحققها المملكة العربية السعودية في مختلف مبادراتها الرامية إلى التنمية والتطور في المنطقة والعالم.