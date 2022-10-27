بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.

وقال الملك سلمان: يسرنا بمناسبة فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنين لكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والرقي.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس وزراء مملكة السويد أولف كريسترسون، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، وأعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنياً لكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والازدهار.