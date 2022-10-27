فقد 308، ما بين نساء ورجال، أوزانهم الزائدة خلال الأشهر الـ9 الماضية في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، بعد أن أجريت لهم عمليات «تكميم»، بسبب ارتفاع الوزن وزيادة نسبة السمنة وكتلة الجسم.

وتم إجراء العمليات وفقا لتقييم شامل للمرضى، والتأكد من مدى حاجتهم الفعلية إلى هذا النوع من العمليات، عبر الفحص السريري والتحاليل الشاملة.

وأكد المتحدث باسم «صحة الطائف» سراج الحميدان أن أعلى وزن سجله مريض عمره 42 عاماً تجاوز وزنه 260 كغم، موضحاً أن المرضى الذين كانوا يعانون من مرض السكري تحديدا لوحظ بعد إجراء العمليات بفترة أن هناك تحسناً كبيراً في مستويات السكر في الدم، أدى إلى تقليل جرعات العلاج المطلوبة لتنظيم السكر.

يذكر أن المرضى يخضعون بعد العملية لخطّة غذائية علاجية مناسبة لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ إجراء العملية.