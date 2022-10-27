تضرب الفوضى العارمة حزب «المحافظين» البريطاني، إذ في غضون 6 سنوات تناوب على قيادة الحزب والحكومة 5 رؤساء وزراء حتى الآن، لدرجة أن البعض ذهب إلى أن «لعنة بريكست» أصابت المملكة المتحدة، في إشارة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.فتداعيات «البريكست» ما تزال تقسّم «المحافظين»، كما أظهر صعود ليز تراس السريع وسقوطها الأسرع، لذا تبدو الخيارات صعبة ويمكن أن تكون مرة في بعض الأحيان، ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك إلى التحذير في أول تصريح له من أنه «بصدد اتخاذ قرارات صعبة» لمعالجة الأخطاء السابقة.لكن تراس التي دخلت التاريخ البريطاني باعتبارها أقصر رؤساء الحكومات بقاء في المنصب بعدد 44 يوماً فقط، تركت وراءها تركة تبدو ثقيلة جداً، ولا يتوقع المراقبون أن سوناك وفريقه قادرون على التعاطي معها وتجاوزها بشكل سريع، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في أن يتمكن السياسي الشاب ذو الأصول الهندية في ترميم صورة «المحافظين» الذين يقرون بوجود انقسامات حادة بعد حالة الفوضى والعشوائية التي تضرب صفوفهم حالياً.بيد أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، فثمة توقعات باستمرار الفوضى والانقسام، على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، وسط أحاديث عن عزم أكثر من 4 ملايين بريطاني على الهجرة.