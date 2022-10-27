اختتمت قيادة قوات درع الجزيرة تمرين مراكز القيادة التكامل البري لعام 2022، والذي عقد خلال فترة 22-26 أكتوبر، في مدينة الملك خالد العسكرية في محافظة حفر الباطن، بحضور الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقادة وممثلي القوات البرية في دول مجلس التعاون.واستمع القادة إلى إيجاز عن مهمات وواجبات القوات المخصصة والمشاركة في التمرين، حيث يأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين المشتركة للوقوف على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية.وعبر قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي عن شكره للقوات المشاركة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.