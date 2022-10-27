شاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في المنتدى العالمي السادس «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي انطلقت في العاصمة الرياض، بحضور مؤسسات استثمارية دولية وعدد من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد».وكقائد للتميز البحثي في السعودية، شاركت جامعة كاوست في المنتدى الدولي بصفتها «شريك المعرفة في مبادرة مستقبل الاستثمار» وهو تعبير عن التزامها بتطوير البحث العلمي وإتاحة المعرفة للجميع.وتقدم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر جناحها الخاص في مبادرة مستقبل الاستثمار، بعضاً من أكثر الابتكارات والشركات الناشئة النوعية التي تركز على الاستدامة بعد تطويرها من باحثين في جامعة كاوست.وأكد رئيس جامعة كاوست البروفيسور توني تشان أن المملكة تمر بتحول مذهل، وأن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقدم أبحاثاً ذات مستوى عالمي للمساعدة في تمكين هذا التحول، و«كاوست» تعد حافزاً للابتكار وتطوير ريادة الأعمال والتأثير، إذ توفر استخدام المرافق ذات المستوى العالمي، وبروتوكول الإنترنت والتقنيات المتطورة، والاستثمار في شركات التكنولوجيا العميقة الناشئة، وتسريعها، والتواصل مع ألمع العقول في العالم، والوصول إلى مركز الابتكار الرائد في المملكة.وأضاف تشان «مهمتنا هي تطبيق البحث. ومن خلال تعاوننا مع القطاع الصناعي، والوكالات الحكومة، المختلفة، والشركات الناشئة، نساهم في تنمية نظام بيئي تقني عميق في المملكة ونسعى للمساهمة في توفير مستقبل مستدام للجميع».وأضاف رئيس «كاوست» أنه تماشياً مع أهداف المملكة لتطويرالبحوث والابتكار إلى جانب أهداف رؤية 2030، تقدم الجامعة الحلول التقنية التي تجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وتعد «كاوست» حاضنة مهمة للشركات الناشئة، حيث توفر مرافق البحث والتطوير، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال لنقل أبحاثنا إلى السوق بطرق مبتكرة.واختتم البروفيسور تشان حديثه «فخورون بصفة خاصة بهذه المشاريع المتعلقة بالاستدامة والتي تهدف إلى التعامل مع أكبر التحديات في المملكة والعالم- والفرص في مجالات مثل الصحة الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على الحياة البحرية، وتغير المناخ».شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار محاضرات وندوات وجلسات حوارية لعدد من قيادات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أولهم البروفيسور توني تشان رئيس الجامعة الذي يدير ندوة حول «مستقبل التعليم».كما شارك الأستاذ المشارك في مركز أبحاث الاحتراق النظيف البروفيسور ماني ساراثي في محاضرة دعمتها جامعة كاوست بعنوان «اقتصاد الهيدروجين: حلٌّ أم وهم؟» أكد فيها أن المملكة ستصبح رائدة عالميا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر من خلال تنفيذ سياسة الطاقة التقدمية، والاستثمارات الضخمة».أما أستاذ الكيمياء في «كاوست» البروفيسور كووي هوانغ، فأوضح في محاضرة حول «حمض الفورميك كحامل للطاقة للاقتصاد منخفض الكربون» أن «كاوست» رائدة في تطوير هذا الحمض باعتباره ناقلا خالصا للهيدروجين لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون.