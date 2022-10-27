ينطلق في مكة المكرمة قريباً، تنفيذ مشروع أكبر مدرسة بالمملكة لتعليم قيادة المركبات بإشراف الإدارة العامة للمرور على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع.وأوضح المشرف على المدارس المهندس رامي يغمور، أن هذه المدرسة التي سيتم تنفيذها بمدينة مكة المكرمة تعد الأولى من نوعها والأكبر مساحة على مستوى المملكة بمجال تعليم قيادة المركبات، متضمنة التدريب على القيادة الاحترافية للمركبات التي تتطلب مهارات خاصة مثل سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء من خلال مسارات تدريبية خاصة، إضافة لمركبات الأجرة والدراجات النارية والحافلات والنقل الخفيف والثقيل، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 8 أشهر من بدء تنفيذه.