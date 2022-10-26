أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالمبادرة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الخاصة بقيام صندوق الاستثمارات العامة الذي يتضمن تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، التي تم الإعلان عنها خلال أعمال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.

وأكد العسومي أن هذه المبادرة تعكس الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومساعيهما الكبيرة وإيمانهما الراسخ بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه المبادرة العربية غير مسبوقة تأتي في وقت تحتاج دولنا إلى دعم اقتصاداتها بما يحقق التكامل العربي وتعزيزها وهي تضاف إلى حصيلة الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية والخُطط والبرامج الطموحة التي تتبناها لتحقيق الاستدامة ودعم اقتصاد الدول العربية خدمة لدعم العمل العربي المشترك في ظل تحديات عديدة وملحة تواجه المنطقة والعالم أجمع.

وقال رئيس البرلمان العربي إن هذه المبادرة تأتي في توقيت مهم لدعم وتعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في مجال الاستثمار ومن أجل الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المنطقة العربية من خلال تعاون بناء ومشترك، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية تعصف بالكثير من الدول.