حققت السعودية مركزا متقدما في قائمة أفضل الدول لريادة الأعمال، إذ احتلت المركز الرابع بعد الإمارات وهولندا وفنلندا. ويأتي هذا النجاح بعد الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتوفير بيئة أعمال مناسبة بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor-GEM، وتفوقت المملكة بذلك على اقتصاديات كوريا الجنوبية وسويسر والولايات المتحدة والمملكة المتحده باعتبارها الرابع على مستوى العالم في تأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

وشهدت قائمة الـ20 الأوائل للدول الأفضل لريادة الأعمال، وجود 3 دول عربية هي الإمارات التي تصدرت القائمة والمملكة في المركز الرابع، فيما حلّت تاسعة دولة قطر.

كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشري استجابة رواد الأعمال الجائحة واستجابة حكومة المملكة للجائحة، من بين 45 دولة، وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث تحرص الشبكة على اختيار المدن التي تشهد نشاطًا مكثفًا في بيئة ريادة الأعمال.

القفزة السعودية تمثل رسالة واضحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات داخل وخارج المملكة بأن السعودية تمتلك مناخاً اقتصادياً قوياً وسياسات مرنة واستباقية كفيلة بتوفير كافة المقومات والحوافز اللازمة لجذب وتأسيس الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا سيما من خلال نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن للشركات التي تنطلق من المملكة أن تستفيد من الفرص الواعدة والمزايا الداعمة التي توفرها بيئة الأعمال لتنمو وتتحول إلى شركات كبيرة وناجحة وتصل انطلاقاً من السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

القائمة:

1. الإمارات

2. هولندا

3. فنلندا

4. السعودية

5. ليتوانيا

6. النرويج

7. كوريا الجنوبية

8. سويسرا

9. قطر

10. إسبانيا

11. الولايات المتحدة

12. السويد

13. فرنسا

14. ألمانيا

15. كندا

16. لاتفيا

17. الهند

18. المملكة المتحدة

19. لوكسومبورج

20. كازاخستان