أوضح متحدث جامعة جازان موسى محرق توفر وظائف صحية للتعاقد، ورغبة الجامعة في شغلها على بند التشغيل الذاتي، مضيفا أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونيا عبر بوابة الجامعة www.jazanu.edu.sa، وخلال فترة تمتد خمسة أيام ابتداء من يوم الأحد 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30 حتى الخميس 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03.

وبيّن أن على المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في الإعلان منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وتوفر وثيقة التخرج موضحا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وإرفاق السجل الأكاديمي، وإرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وتوفر بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول، وأن يكون المتقدم لائقا صحياً، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلتي: الدبلوم - والبكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة التأمينات ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، ووجوب تحديد الوظيفة المتقدم لها، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان.

وأشار إلى أن الوظائف المعلن عنها هي: أخصائي أول نفسي، وأخصائي تعقيم، وأخصائي مختبر، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي سكرتارية طبية، وأخصائي معلوماتية طبية، وأخصائي تمريض، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي طب طوارئ، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي بصريات، وأخصائي أول تمريض، وصيدلي.