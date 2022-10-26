ترأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أعمال الجلسة الأولى للمجلس في دورته الرابعة للعام المالي 2022، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر غرفة المدينة المنورة، واطّلع مجلس المنطقة على الخطة الزمنية المعتمدة لإنشاء وتشغيل مركز العلاج الإشعاعي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة ليكون جاهزاً لتقديم الخدمات للمستفيدين في الربع الرابع من العام 2024.

كما قدّم خلال الاجتماع المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور نزار خليفة، ملمحاً عن منظومة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، واستعرض المجلس استراتيجية المستشفى، مؤكداً أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لتمكين المستشفى من تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها.

وكان مجلس المنطقة قد استهل أعمال الجلسة بشكر أعضاء مجلس المنطقة على ما تم تقديمه خلال الفترة السابعة، مثمناً جهودهم المبذولة في تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار، كما رحّب المجلس بانضمام ممثل الهيئة العامة لعقارات الدولة مدير عام الفرع ماهر الأيوبي إلى عضوية مجلس المنطقة، كما وافق المجلس على المقترح المقدّم من محافظ بدر خالد الضويان بشأن رفع تصنيف محافظة بدر إلى الفئة (أ)، وذلك انطلاقاً من الأهمية التاريخية والمقومات التنموية التي تمتلكها المحافظة.

من جهته، أوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس استعرض على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان للعام 2022، وأوصى بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات المعنية بالمنطقة وتضمين منجزات اللجان بالتقرير الختامي لأعمال مجلس المنطقة عن الفترة السابعة.