شاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في المنتدى العالمي السادس «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي انطلقت في العاصمة الرياض، بحضور مؤسسات استثمارية دولية وعدد من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد».

وكقائد للتميز البحثي في السعودية، شاركت جامعة كاوست في المنتدى الدولي بصفتها «شريك المعرفة في مبادرة مستقبل الاستثمار» وهو تعبير عن التزامها بتطوير البحث العلمي وإتاحة المعرفة للجميع.

وتقدم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر جناحها الخاص في مبادرة مستقبل الاستثمار بعضاً من أكثر الابتكارات والشـركات الناشئة النوعية التي تركز على الاسـتدامة بعد تطويرهـا من باحثين في جامعة كاوست.

وأكد رئيس جامعة كاوست البروفيسور توني تشان أن المملكة تمر بتحول مذهل، وأن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقدم أبحاثاً ذات مسـتوى عالمي للمسـاعدة في تمكين هذا التحول، و«كاوست» تعد حافـزا للابتكار وتطوير ريادة الأعمال والتأثير، إذ توفر اسـتخدام المرافق ذات المسـتوى العالمي، وبروتوكـول الإنترنت والتقنيات المتطورة، والاسـتثمار في شـركات التكنولوجيا العميقة الناشـئة، وتسريعها، والتواصل مـع ألمـع العقول في العالـم، والوصول إلى مركز الابتكار الرائد في المملكـة.

وأضاف تشان «مهمتنا هي تطبيق البحث. ومن خلال تعاوننـا مع القطاع الصناعي، والوكالات الحكومة، المختلفة، والشـركات الناشـئة، نسـاهم في تنمية نظام بيئي تقني عميق في المملكة ونسـعى للمساهمة في توفير مسـتقبل مستدام للجميع».

وأضاف رئيس «كاوست» أنه تماشـيا مـع أهداف المملكـة لتطويرالبحوث والابتكار إلى جانب أهداف رؤية 2030، تقدم الجامعة الحلول التقنية التي تجذب الاسـتثمار من جميع أنحاء العالم، وتعد «كاوسـت» حاضنة مهمة للشـركات الناشـئة، حيث توفر مرافـق البحـث والتطوير، والتمويل، ودعـم ريادة الأعمال لنقل أبحاثنا إلى السوق بطرق مبتكرة.

واختتم البروفيسور تشان حديثه «فخورون بصفة خاصة بهذه المشـاريع المتعلقة بالاسـتدامة والتي تهـدف إلـى التعامل مع أكبر التحديات فـي المملكة والعالم- والفرص في مجـالات مثل الصحة الذكية، والـذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والحفاظ علـى الحياة البحرية، وتغير المناخ».

محاضرون من «كاوست»

شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار محاضرات وندوات وجلسات حوارية لعدد من قيادات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أولهم البروفيسور توني تشان رئيس الجامعة الذي يدير ندوة حول «مستقبل التعليم».

كما شارك الأستاذ المشارك في مركز أبحاث الاحتراق النظيف البروفيسور ماني ساراثي في محاضرة دعمتها جامعة كاوست بعنوان «اقتصاد الهيدروجين: حلٌّ أم وهم؟» أكد فيها أن المملكة ستصبح رائدة عالميا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر من خلال تنفيذ سياسة الطاقة التقدمية، والاستثمارات الضخمة».

أما أستاذ الكيمياء في «كاوست» البروفيسور كووي هوانغ، فأوضح في محاضرة حول «حمض الفورميك كحامل للطاقة للاقتصاد منخفض الكربون» أن «كاوست» رائدة في تطوير هذا الحمض باعتباره ناقلا خالصا للهيدروجين لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون.