باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة حادثة مرورية أودت بحياة شخصين وإصابة عدة حالات أخرى.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في ساعة متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء)، بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة يفيد بوجود حادثة اصطدام حافلة لنقل الركاب تحمل على متنها 50 ركاباً في الدائري الثالث بمكة بجوار كوبري الرصيفة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية باشرت الحادثة، حيث تبين بعد عمل الفرز للحالات وجود حالتي وفاة و9 إصابات راوحت بين المتوسطة والطفيفة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع، في حين نقلت الحالات الأخرى إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.