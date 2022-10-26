صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153.771) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (165) متهما، منهم (53) مواطنا، و(112) مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.