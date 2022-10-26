استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، و وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر و نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح.

كما حضره من الجانب الكويتي، رئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، و وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك و وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني سليمان بوقماز و وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب ولي العهد جمال محمد ذياب.