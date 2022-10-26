أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها نفذت 3426 جولة رقابية خلال شهر ربيع الأول 1444هـ، أسفرت عن مباشرتها عددا من القضايا الجنائية والإدارية، وأسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وإيقاف 60 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت أن المتهمين من منسوبي وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.