دشّنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي، أمس، المجموعة الأولى من الزوارق الدورية المتوسطة السريعة من طراز كواش الفرنسية.ورفع قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري، العلم السعودي على المجموعة الأولى، إيذاناً بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول.وقال قائد الأسطول الغربي: «تعدّ هذه الزوارق إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية، وستساهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة».وتمتاز زوارق كواش بتصميمها الفريد والمتطور، ومحركاتها ذات السرعة العالية التي أكسبتها مرونة وخفة بالمناورات البحرية. وتشتمل الزوارق على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية، كأجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية وتبادل المعلومات والملاحة البحرية التي تمكنها من تنفيذ مهمات البحث والرصد والمتابعة عبر نظام إلكتروني عالي الذكاء.كما تشتمل على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة حديثة ومتطورة لصواريخ عالية الدقة في الاستهداف والإصابة. وتستخدم هذه الزوارق في تنفيذ المهام المختلفة، منها: التدخل السريع، الحفاظ على الأمن البحري، وحماية المنشآت البحرية.