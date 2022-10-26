أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بأعلى معايير الجودة، ضمن الالتزام الراسخ للمملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.وشدد، خلال لقائه أمس، وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، على أهمية قطاع النقل كنشاط أساسي يدعم سهولة التنقل بين البلدين.وبحث اللقاء التعاون المشترك في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، والدفع بها لمستويات أفضل في سبيل تسهيل وصول المعتمرين الإندونيسيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.وشهدت الزيارة عقد لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين والمختصين من القطاعين العام والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة بما يحقق التطلعات.