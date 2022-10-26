شددت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر على أن الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اقتصادي بحت، وليس سياسياً.وقالت، خلال مقابلة مع قناة «CNN»، إن السعودية «ليست المملكة التي كانت عليها قبل 5 سنوات، وليست المملكة التي كانت عليها قبل 10 سنوات»، مؤكدة أن مراجعة العلاقة بين البلدين «أمر إيجابي».وقالت الأميرة ريما بنت بندر: «من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة الخلاف، وقد حاول الكثير من الناس تسييس ذلك، الأمر ليس سياسياً، وإنما اقتصادي بحت، بناءً على خبرة 40 أو 50 عاماً من تحديد التوجهات. نحن لا ننخرط في سياسة أي شخص. نحن نشارك ببساطة كميزان وعامل استقرار للاقتصاد من خلال سوق الطاقة كما فعلنا تاريخياً».وعن علاقة السعودية بالولايات المتحدة، أشارت الأميرة ريما إلى أنه «لا يمكن للعالم الاستغناء عن علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة كانت حليفنا الإستراتيجي لمدة 80 عاماً، كانت شريكنا لمدة 80 عاماً. أسمع الكثير من الناس يتحدثون عن إصلاح أو مراجعة العلاقة مع المملكة، وأعتقد في الواقع أن هذا أمر إيجابي، هذه المملكة ليست المملكة التي كانت عليها قبل 5 سنوات، إنها ليست المملكة التي كانت عليها قبل 10 سنوات». وحول سؤال عما إن كانت السعودية منحازة إلى روسيا، أجابت الأميرة ريما بالقول: «لدى المملكة سياسة التعامل مع الجميع في جميع المجالات، أولئك الذين نتفق معهم والذين لا نتفق معهم. العلاقة التي نملكها مع روسيا هي التي سمحت لنا بإطلاق سراح أسرى حرب»، مضيفة «نحن ننظر إلى دورنا كوسيط ومحاور، لقد دعمنا أوكرانيا إنسانياً وقدمنا ​​لها أكثر من 400 مليون. لقد تعاونا مع أوكرانيا وبولندا لتقديم 10 ملايين دولار للسماح للاجئين الذين كانوا يخرجون من أوكرانيا وينتقلون إلى بولندا بوصول آمن»، مؤكدة أن «هذا ما نفعله نحن. هذه هي قيمة مشاركتنا. هل هذا انحياز لروسيا؟ لا».