أكدت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد»، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، على المتعهدين تركيب وتفعيل نظام الأمان في الحافلات المدرسية وربطه بوحدات التتبع المرتبطة بخوادم الشركة، ويتم تركيبه في الجزء الخلفي الداخلي للحافلة، ليتوجب على السائقين تفقد الحافلة والتحقق من خلوها من الطلاب والطالبات في نهاية الرحلة صباحاً ومساء. وأشارت «رافد» إلى أنها عملت أخيراً على إضافة تدريب جديد من نوعه يختص بالجانب السلوكي والنفسي للسائق، ويتم قياس ذلك من خلال خضوع السائق لعملية تقييم إلكتروني يحتوي على أسئلة تقيم السلوك النفسي للسائقين. وبينت إدارة الاتصال المؤسسي «رافد» لـ«عكاظ»، حرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة لتعزيز مستوى الأمان في خدمة النقل المدرسي من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتدريب السائقين وتأهيلهم قبل الالتحاق بالخدمة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي حادث نسيان طالب أو طالبة في الحافلة ضمن أسطولها، مشيرة إلى حرصها على تدريب السائقين وتأهيلهم قبل التحاقهم بالخدمة، إذ تتم عمليات التدريب عن طريق مدربين معتمدين من كوادر الشركة ذوي الخبرة في هذا المجال، ويتضمن محتوى التدريب أخلاقيات العمل ومعايير وجوانب الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وخطط الإخلاء والطوارئ، واستخدام طفايات الحريق مع التركيزعلى الإجراءات المتبعة في نهاية كل رحلة مدرسية.