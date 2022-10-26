شدد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - التايلندية أسامة الربيعة، على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به اللجان البرلمانية في تعزيز العلاقات ومدِّ جسور التعاون، بما في ذلك التبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية بين المملكة وتايلند، مشيراً إلى أهمية العمل التشاركي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية العالمية التي تشهدها المنطقة والعالم، مستعرضاً جهود المملكة في تطوير وتحسين البنية التحتية للقطاعات الحيوية وفقاً لرؤية 2030.وبحثت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - التايلندية في مجلس الشورى في اجتماعها مع نظيرتها في مملكة تايلند برئاسة براينجونتونج، عبر الاتصال المرئي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات.وأكد المجتمعون على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، وتعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس النواب التايلندي، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين اللجنتين، التي تسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما، وتقوية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات.