اعتمد النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، اللائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة. وتأتي اللائحة لتحوكم العمل الإداري في النيابات المختصة وتسهم في إدارة وتنظيم مكاتب أعضاء النيابة العامة، وضبط الأدوار الإدارية لمساعديهم أثناء مباشرة أعمالهم.واشتملت اللائحة على تنظيم العلاقة الإجرائية بين عضو النيابة العامة ومساعديه بما يحقق العدالة الناجزة، متضمنة الواجبات والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها من المساعدين، وما يحظر عليهم، وآلية مباشرتهم لأعمالهم المنوطة بهم، وسياسة الخصوصية للإجراءات التي يباشرونها أثناء تأديتهم مهمات عملهم.يشار إلى أن النيابة العامة تقوم بحوكمة عملها الإجرائي بأدلة وتعليمات ولوائح منظمة لكافة العمل الجزائي وفق اختصاصها العدلي، لتحقيق الكفاءة والدقة في الإجراءات.