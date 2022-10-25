استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.وحضر من الجانب الباكستاني، وزير الدفاع خواجة آصف، ووزير المالية محمد دار، ووزيرة الإعلام مريم أورنكزيب، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية حينا كهر، والمساعد الخاص لدولة رئيس الوزراء سيد حسين، ومساعد خاص لدولة رئيس الوزراء حافظ أشرفي، ونائب وزير الخارجية المكلف جوهر سليم، وسفير باكستان لدى المملكة أمير راتهور، وسكرتير الشؤون العسكرية لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.