استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وحضر من الجانب السنغالي، وزير ومستشار دبلوماسي رئيس الجمهورية عمر دمبا باه، ووزير وناطق عن رئاسة الجمهورية المنسق الإعلامي يورو جاه، والسفير السنغالي لدى المملكة مامادو مامودو سال.