والسعودية تستحوذ على جوائز مسار خدمة ذوي الإعاقة

أمين عام الجائزة يعلنها: الموسم السابع سيكون عربياً..

اختتمت فعالية جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السادس تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي» بمدينة الرياض بحضور عدد كبير من مسؤولي دول الخليج والعالم العربي، برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري.

وشهد الحفل تتويج الفائزين في جائزة عمار بمختلف مساراتها، وتوج بالمركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة الطفل التوحدي الإماراتي أحمد الموسوي (12 سنة) في موهبة العزف، حيث تميز بعزف مقطوعات لبيتهوفن وموزارت وباخ، إضافة إلى تأليفه لمقطوعات موسيقية خاصة وحصل على مبلغ 70.000 ألف ريال سعودي، فيما حل الرسام الكويتي الموهوب سليمان العنزي (إعاقة حركية) ثانياً بمبلغ 50.000 ألف ريال سعودي، وجاء العازف البحريني الكفيف علي العليوي ثالثاً بمبلغ 30.000 ألف ريال سعودي.

يكر أن الفائز بمسار خدمة ذوي الإعاقة من فئة الأفراد كان من نصيب سعيد الزهراني بمبلغ 25.000 ألف ريال سعودي نظير مشروعه صيانة آلات برايل مجاناً في كافة أنحاء المملكة، فيما فازت جمعية لأجلهم بالجائزة عن فئة المنظمات غير الربحية بمبلغ 50.000 ألف ريال سعودي نظير مشروعها مصحف تبيان وهو قرآن مفسر كاملاً بلغة الإشارة.

وشهدت فقرات الحفل عرضاً حيّاً قدمه عدد من موهوبي دول الخليج ونال استحسان الحضور. وفي كلمته أبدى مؤسس وأمين عام جائزة عمار الدكتور عمار بوقس سعادته بالدعم الذي تلقاه الجائزة على مختلف الأصعدة، وكشف عن الخطة التوسعية للجائزة بداية من الموسم القادم، حيث ستتحول الجائزة من الخليج إلى كافة أنحاء العالم العربي، بعد ذلك ألقى عضو لجنة تحكيم جائزة عمار الإعلامي السعودي بتال القوس كلمة نيابة عن اللجنة عبر فيها عن إعجابهم بما رأوه من مواهب خلال الجولة الخليجية، وأكد صعوبة مهمة اللجنة، لكنه أكد «أنه لا يوجد في هذه الجائزة فائز وخاسر ما دامت الإرادة هي العنوان».

وتوالت الكلمات، حيث ألقت الشيخة سهيلة بنت سالم الصباح من الكويت كلمة ضيوف الشرف، إضافة إلى كلمة راعي الحفل ألقاها الدكتور هشام الحيدري نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

كما عبّر الرئيس التنفيذي للأعمال الاستراتيجية والحوكمة عمر السنين في كلمة نيابة عن الشريك الماسي للجائزة شركة وسط جدة للتطوير عن اعتزاز الشركة برعاية هذه الجائزة الاستثنائية لأنها تأتي ضمن خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة ما هي إلا بداية لتعاون مشترك في مبادرات متنوعة بين الشركة وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.