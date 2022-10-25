دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز 17 مشروعاً تعليمياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة «طيبة بلا مبانٍ مستأجرة» التي انطلقت في العام 1439هـ بالشراكة مع القطاع الخاص، وساهمت في رفع نسبة المباني التعليمية الحكومية إلى 84% حتى العام الحالي 1444هـ، فيما تستهدف المبادرة الاستغناء عن كافة المباني المدرسية المستأجرة في المدينة المنورة بنهاية العام 1445هـ، يليها المحافظات والضواحي في نهاية العام 1447هـ.

واطلع أمير المنطقة، خلال حفل التدشين بمقر مجمع أروى بنت أبي العاص للطفولة المبكرة، على خدمات المشاريع التعليمية والمدارس المدشنة التي تتضمن 474 فصلاً دراسياً تخدم 14.200 طالب وطالبة، حيث تتقلص بتلك المشاريع الجديدة نسبة المدارس المستأجرة بالمدينة المنورة إلى 16%. وقدم أمير منطقة المدينة المنورة شكره وتقديره لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ولقيادات الوزارة على دعم كافة المشاريع التعليمية بالمنطقة لتحقيق كافة مستهدفات مبادرة «طيبة بلا مبانٍ مستأجرة».

وعقب التدشين، تفقد الأمير فيصل بن سلمان عددًا من الفصول والقاعات الدراسية بالمجمع التعليمي الجديد للطفولة المبكرة، وشاهد معرض المشاريع، واستمع لشرحٍ عن المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى مشروع بناء المدارس بنظام التشغيل (مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP) ونسب الإنجاز في المشاريع التعليمية الجديدة.

إثر ذلك، شاهد أمير المنطقة عرضاً عن مشروع تأهيل المركز الكشفي، ومركز وثائق التعليم التاريخية، والمركز العلمي التي سيتم تدشينها خلال الفترة القادمة.

من جهته، أكد مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة ضمن المبادرة تسير وفق المحددات الزمنية المعتمدة بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -يحفظهما الله- ومتابعة أمير المنطقة ونائبه ودعمهما للبرامج والمشاريع التعليمية على مستوى المنطقة، موجهًا شكره لوزير التعليم ومسؤولي الوزارة على دعمهم ومتابعتهم لإنجاز منظومة المشاريع التعليمية.