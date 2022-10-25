كشف لـ«عكاظ» المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء، حقيقة ما يتم تداوله منذ فترة طويلة عن منح الأطفال المولودين على متن الرحلات الجوية وأمهاتهم رحلات مجانية من قبل شركات الطيران.

وبين أنه لا يوجد تشريع أو نظام ينص على ذلك، إلا أن تعامل الشركات مع حالات الولادة يختلف من شركة لأخرى، فبعضها لا يعطي أي مزايا، بينما شركات أخرى قد تعطي تذاكر مجانية لمرة واحد أو اكثر، مؤكدا أن منح هذا المزايا من عدمه يعود لسياسة الشركات.

وفي ما يتعلق بسفر السيدات الحوامل على الطائرات ومدى خطورة السفر على صحتهن، أوضح الروساء أنه من المهم أن تطّلع السيدة الحامل المسافرة على كافة التعليمات الصحية الخاصة بسفر الحوامل، مع سؤال المختصين، بحيث تتم مراقبة الحالة الصحية قبل أيام من الرحلة، وإبلاغ الطبيب في حال الإصابة بأي مضاعفات.

وأضاف أن من المهم أيضاً التواصل مع شركة الطيران قبل الحجز، وإخبارها بوجود امرأة حامل، وعن مدى إمكانية إلغاء حجز التذاكر حال وجود أي مضاعفات، فيما نصح المتحدث باسم الهيئة بالحرص على تحديد وقت السفر للحامل في الأسبوع (14-28)، مشيراً إلى أن هذه الفترة الأكثر أماناً في الحمل، وقبل الأسبوع (36)؛ وذلك لضمان عدم الانزعاج من صعوبة التنقل نتيجة الوزن الزائد أو زيادة المضاعفات خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، كما حث الحوامل في وقت الرحلة على الحرص على توفير تقرير طبي تخص حالتها أو الكشف على حالة الحمل، مع ضرورة وجود مرافق للمساندة.