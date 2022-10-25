أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لها دور رائد في مكافحة الإرهاب. وقال، في كلمة بمنتدى دكار للأمن والسلم بالسنغال، أمس (الإثنين): «ندعم كافة الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره»، مؤكداً أن الإرهاب يشكل خطراً على الممرات البحرية الدولية والاقتصاد العالمي، وأن السعودية تؤمن بالعمل الدولي متعدد الأطراف لخلق عالم أكثر عدالة، وتدعم حل النزاعات سلمياً، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.وأضاف وزير الخارجية، في كلمته، أن المملكة تولي أهمية للأمن الغذائي العالمي وتأمين سلاسل الإمداد، معبراً عن تطلع المملكة إلى تعزيز التعاون مع السنغال.يشار إلى أن الدورة الثامنة من منتدى دكار الدولي حول الأمن والسلم في أفريقيا انطلقت أمس في العاصمة السنغالية بمشاركة أكثر من 30 دولة، تحت عنوان «أفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية: تحديات الأمن والاستقرار»، وأبرز الدول المشاركة من خارج القارة الأفريقية، السعودية، تركيا، اليابان،، فرنسا، الولايات المتحدة، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.