أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن قائمة المتحدثين في الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني الذي يعقد في الفترة 15 -17 نوفمبر القادم في جدة.واشتملت القائمة على ما يزيد على 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 14 دولة شقيقة وصديقة، إضافةً إلى مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين يشاركون متحدثين في جلسات وورش عمل الملتقى. ومن أبرز المتحدثين في الملتقى: رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول البحري الركن محمد بن أمجد خان نيازي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين الفريق براد كوبر، وقائد القوة المختلطة (150) في البحرين العميد البحري الركن عبدالله بن متعب المطيري، وقائد التنظيم الدولي للأمن البحري في البحرين العميد بن ألدوس، وقائد المكون البريطاني في البحرين العميد أدريان فراير. كما تضم قائمة المتحدثين، أمين عام المنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وكبير محللي معهد العلاقات الإستراتيجية الأسترالي الدكتور مالكولم ديفيس، ومدير مركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية بجامعة أكرون بأمريكا البروفيسور كارل كالتنثالر، ونائب قائد القوات الأوروبية لمكافحة القرصنة بالقرن الأفريقي اللواء باولو سبانيوليتا، ورئيس منظمة KSF للفضاء في أمريكا الدكتور محمد الكيالي، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني، وقائد مجموعة تدريب وتقييم الأسطول الغربي العميد البحري الركن أحمد بن محمد العسيري، وضابط الخطط بعمليات قيادة القوات الجوية العقيد الطيار الركن محمد العسيري، ومدير العمليات بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان العميد الركن إبراهيم بن أبكر شراحيلي، ومدير مركز تطوير القيادات بالمديرية العامة لحرس الحدود العقيد البحري الدكتور نعيم الجهني، ونائب الرئيس للسياسات والتشريعات في الهيئة العامة للموانئ الكابتن يوسف بن محمد الحصان.المتحدثون يناقشون5 محاور إستراتيجيةيتناول المتحدثون في الملتقى خمسة محاور إستراتيجية رئيسية، وسيناقشون في الجلسة الأولى «تطور الأنظمة المضادة للأنظمة غير المأهولة»، فيما سيستعرضون في الجلسة الثانية «التحالفات العسكرية ودورها في مواجهة تهديد الأنظمة غير المأهولة».كما سيتناول المتحدثون في الجلسة الثالثة محور «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للحماية من الأنظمة غير المأهولة»، وسيبحثون في الجلسة الرابعة «التعاون بين القطاعين العسكري والمدني للحماية ضد الأنظمة البحرية غير المأهولة»، فيما سيناقشون في الجلسة الخامسة «حماية البنية التحتية البحرية ومصادر الطاقة». ويُعقد الملتقى تحت عنوان «حماية الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية من تهديد الأنظمة غير المأهولة»، ويهدف إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية وسبل حمايتها، وكيفية التعامل مع التهديدات وأثرها على الاقتصاد العالمي وضمان سلامة الممرات البحرية.