أطلقت إدارة المسؤولية الاجتماعية في «نيوم» بالتعاون مع كل من إمارة تبوك ووزارة الصحة ومؤسسة «مقعد الوقفية»، مبادرة للتوعوية بأهمية استخدام مقعد الطفل في السيارات، والالتزام باشتراطات السلامة على الطريق، بهدف المحافظة على أرواح الأطفال داخل المركبات.وتستهدف «نيوم» من خلال المبادرة منح 10 آلاف مقعد مجاني على أولياء أمور المواليد في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقتي نيوم وتبوك، والمشاركة في الحملة الإعلامية والتوعوية «يطوّل عمره»، التي أطلقتها مؤسسة «مقعد الوقفية»، ترسيخًا لثقافة استخدام مقاعد الأطفال في السيارات. وتسعى المبادرة إلى رفع معدلات التزام أولياء الأمور بتوفير مقاعد للأطفال في السيَّارة من 10% حالياً إلى 55% خلال 3 سنوات على مستوى المملكة، وتقديم مقاعد منخفضة التكلفة.وانطلقت المبادرة أمس، وتستمر الحملة المصاحبة لمدة أسبوعين في 10 مستشفيات حكومية في المنطقة، إذ فُعل ركن للمبادرة في أقسام الولادة والأطفال، لاستقبال الطلبات والحصول على مقاعد لجميع المواليد خلال الفترة المحددة، في حين سيخصص 100 مقعد للمواليد من أبناء موظفي نيوم ويشمل التقديم على المقاعد المواليد الجدد ابتداءً من 1/‏10/‏2022 حتى نفاد الكمية.