نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جلسة توعوية بعنوان «التوعية في مجال الأمن السيبراني»، شارك فيها نحو 170 موظّفاً وموظّفة من منسوبي عقارات الدولة، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات الوطنية، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، وتناولت الجلسة استعراض الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني.