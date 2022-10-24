استنفرت الشؤون الصحية في محافظة الطائف طاقاتها في المستشفيات، وذلك بعد ورود بلاغ لغرفة القيادة بإدارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف مركز العمليات 911 عن وقوع حادثة مرورية لحافلة على طريق السيل بحي الشرفية نتجت عنها 20 حالة إصابة.

وأشار متحدث صحة الطائف سراج الحميدان إلى تلقي البلاغ، حيث تم الدعم بـ 8 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية ورفع الجاهزية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي، وتم نقل جميع الحالات بالمشاركة مع فرق الهلال الأحمر.

ولفت الحميدان إلى أن هناك 4 حالات حرجة و4 متوسطة و12 مستقرة، حيث تتلقى العلاج اللازم.