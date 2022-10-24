أكدت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية عدم صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بخصوص سلامة مبنى المدرسة المتوسطة الأولى بعنك، والتي تتبع لمكتب تعليم محافظة القطيف والمنقول له مدرسة الدهناء للطفولة المبكرة.

وأكد تعليم الشرقية أن المبنى آمن ولا يوجد به ما يشكل مصدر خطورة على طلاب وطالبات مرحلة الطفولة المبكرة.

وذكر متحدث تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ«عكاظ»، بأن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، أولوية قصوى حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بحرص على تهيئة البيئة المدرسية الآمنة، والتي تتحقق فيها كافة الأهداف التربوية والتعليمية.

وأوضح أن فرق الصيانة والتشغيل وشركة تطوير المباني وفرق الأمن والسلامة المدرسية وفريق الدفاع المدني قامت بزيارة المبنى والكشف الكامل على مرافقه، سواء الكشف عن التيار الكهربائي الرئيسي وكافة الأجهزة الكهربائية داخل الفصول الدراسية والممرات، حيث لا توجد أية تماسات كهربائية حدثت إلى جانب توفر وسائل السلامة المدرسية وتوفر المياه، كما لا توجد أية أسلاك مكشوفة سواء في الساحات الداخلية للمبنى أو دورات المياه.

وأكد المتحدث «الباحص» بأن ما يتردد من رسائل نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت نوعاً من القلق عند أولياء الأمور ليست صحيحة، حيث جانبت الحقيقة، ولم تتحر تلك الرسائل الدقة والموضوعية في نقل المعلومات للرأي العام حول واقع المدرسة الذي نؤكد بأنه آمن ومطمئن، ولا يوجد ما يعرقل مسار اليوم الدراسي، حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تقديم كل الوسائل الداعمة والمحققة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة.