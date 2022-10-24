أوضحت وزارة الصحة أن الإنفلونزا الموسمية تسبب عدداً من المضاعفات أهمها: التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، والوفاة.

وأفادت أن أعراض الأنفلونزا الموسمية تتمثل في رجفة وتعرق، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، وصداع، والتهاب الحلق، وسعال مستمر و جفاف وسيلان الأنف.

وكانت الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار «اللحظة اللي ماتتمناها»، وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وبينت الوزارة أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال الحصول على اللقاح، وضرورة ارتداء الكمامة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أوالسُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى «الصحة» من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.