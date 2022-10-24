أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الاثنين)، إيداع 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري» لشهر أكتوبر 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 884 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحاً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال.

وبين أن إيداع الدعم السكني في موعده يؤكد الدور التنموي للصندوق وما له من أثر اقتصادي واجتماعي في تسهيل رحلة تملّك المستفيدين لمنازلهم، مؤكداً حرص الصندوق العقاري ومن منطلق استدامة برامجه ضمن حلول وخيارات أكثر على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.