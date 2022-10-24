أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 310 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 245 حالة، ووفاة حالتين.

وهذه الحصيلة اليومية في الإصابات، هي الأعلى منذ 3 أشهر (91 يوما)، وتحديدا منذ 26 يوليو الماضي، حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك تسجيل 323 إصابة جديدة بـ«كورونا».

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 820,644 حالة، من بينها 4330 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 62 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 806,919 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9395 حالة وفاة.