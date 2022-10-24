أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.جاء ذلك خلال لقائه، في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس، مبعوث مملكة السويد إلى الجمهورية اليمنية السفير بيتر سيمنبي.وجرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع عدة شملت التصعيد الحوثي الإرهابي بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضت المليشيات الحوثية تمديدها، وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، كما تم التأكيد على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.