كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، 10 ضوابط لنقل كفالة العمالة التي لديها بلاغات تغيّب وتمكن الضوابط صاحب العمل الجديد من نقل العامل دون موافقة صاحب العمل السابق، واشترطت «الموارد» ذلك بأن تكون حالة العامل «متغيّب عن العمل»، وتاريخ بلاغ التغيّب قبل تاريخ إطلاق مبادرة الوزارة، ويسمح بتكرار طلب النقل مرتين كحد أقصى، وإشعار صاحب العمل الجديد بإجمالي قيمة رسوم المقابل المادي المتأخر للموافقة، والموافقة على تسديد الرسوم المتأخرة وإرسال طلب رفع بلاغ التغيب للأنظمة الحكومية المرتبطة بالإجراء كما يرسل الطلب للأنظمة الحكومية الأخرى لإتمام عملية النقل. ومن الضوابط أيضاً، إشعار صاحب العمل الجديد باستكمال إجراءات نقل العامل لدى الجهة الحكومية المرتبطة بالإجراء، وبعد استكمال إجراءات النقل الرد بإتمام العملية وفي حالة عدم الرد خلال 15 يوماً أو تم الرفض من مركز المعلومات الوطني يتم رفع طلب بلاغ تغيب على العامل وإلغاء طلب النقل المقدم من صاحب العمل الجديد.يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية أجرت تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في السعودية. وطبقاً لتحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل أنه بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته «منقطع عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل. ويحق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة.مصير المتغيبين قبل التحديثأوضحت «الموارد»، أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ التحديث، يتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيب عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيب عن العمل».يشار إلى أن الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيتها ومن ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».أن تكون حالة العامل «متغيب عن العمل»تاريخ بلاغ التغيب قبل تاريخ إطلاق المبادرةيسمح بتكرار طلب النقل مرتين كحد أقصىالموافقة على تسديد الرسوم المتأخرةيرسل الطلب للأنظمة الحكومية