ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركات الناقلة بوضع بيانات المسافرين على أمتعتهم، لضمان تقديم أفضل الخدمات، وإغلاق أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها للتهريب.جاء ذلك، في خطاب موجه من الهيئة العامة للنقل لاتحاد الغرف السعودية عطفاً على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومهماتها في مراجعة الإجراءات المتعلقة باختصاصها وتطويرها في المنافذ الجمركية البرية لتسهيل وتحسين حركة المسافرين. وعزت الهيئة قرارها بتحسين رحلة المسافرين عبر المنافذ البرية، وذلك بالتنسيق مع الجوازات لإنشاء صالة لاستقبال المسافرين القادمين بالحافلات، يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، ويتطلب الأمر إبلاغ الشركات الناقلة بوضع بيانات المسافرين على الأمتعة. وأكدت هيئة الجمارك فرض غرامة مخالفة إجراءات جمركية على غير الملتزمين بالقرار.