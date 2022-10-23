بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.

وعبر ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.