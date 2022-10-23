واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أسرة بن ثنيان في وفاة فقيدها الأمير منصور بن زكي بن محمد بن ثنيان، الذي وافته المنية أمس (السبت)، وصلي عليه بالمسجد الحرام ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة. والفقيد شقيق كل من الأميرة ليلى، والأمير خالد (رحمهما الله)، والأميرة خالدة، والأميرة لبنى. وزوج الأميرة نانا بنت محمد بن صقر. ووالد كل من الأمراء زكي، ومشعل، وفيصل، وسعود.

كما توافد لقصر الفقيد في حي المشرفة عدد من الأمراء والمسؤولين والأعيان.

يذكر أن غدا (الاثنين) ثاني أيام العزاء.