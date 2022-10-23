صدر عن الديوان الملكي، اليوم، بيان وجه فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنابة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برئاسة وفد السعودية في القمة العربية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى؛ ما يتعذر معه على ولي العهد القيام بزيارة الجزائر الشقيقة، أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.