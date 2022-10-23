أسفرت جهود أمانة محافظة جدة بنطاق البلد والجامعة خلال الأسبوع الماضي عن مصادرة أكثر من خمسة أطنان من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية واصلت أعمالها للحد من ظاهرة «البيع العشوائي» ضمن خطة تستهدف رصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية حيث جرت مصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه والبسطات والعربات المخالفة، بنطاق الجامعة.

وفي ذات السياق، رصد الفرق الميدانية التابعة لبلدية البلد أكثر من 3 أطنان من الخضروات بعد إتلاف 18 بسطة عشوائية متنوعة، حيث تواصل البلدية جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.