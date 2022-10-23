أعلن برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل، ويجب الإفصاح عنها، وذلك باختيار الحالة الوظيفية «طالب»، ونوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «برنامج دعم حكومي».

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط https://portal.ca.gov.sa.

يذكر ان خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن كالتالي: الدخول إلى بوابة حساب المواطن، الضغط على «تفاصيل الطلب»، اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد، تحديد نوع الدخل، تحديد مصدر الدخل، تحديد المبلغ الشهري من الدخل، اختيار «إضافة» ثم «حفظ».