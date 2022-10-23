أجرى كل من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، زيارة ميدانية إلى مشروع ذاخر مكة جرى خلالها الاطلاع على سير أعمال المشروع الذي تطوره شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، الذي يعد واحداً من المشاريع المقامة في مدينة مكة المكرمة والذي سوف يساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول العام 2030.

وكان في استقبال وزير الحج والعمرة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كل من رئيس مجلس الإدارة في شركة ذاخر ناصر السبيعي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله المشعل، والرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي.

واستمع الوزير إلى شرحٍ وافٍ حول أعمال المشروع والمراحل التي تم إنجازها، حيث تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع ذاخر مكة المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي، إن «هذه الجولة الميدانية تشكّل حافزا كبيرا لنا للمضي قدما في تطوير هذا المشروع الذي يأتي في سياق الرعاية الكبيرة التي تقدمها السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين».

ويقدم مشروع «ذاخر مكة» تجربة جديدة للزوار والمقيمين، فهو على مسافة دقائق قليلة فقط سيراً على الأقدام من المسجد الحرام، وبضعة كيلومترات من المشاعر المقدسة مزدلفة ومنى وعرفات. ويدعم مشروع «ذاخر مكة» رؤية السعودية التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول 2030.